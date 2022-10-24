ЕС: дебаты вокруг новых антибиотиков

"Как мы знаем, резистентность к противомикробным препаратам — это крупнейшая глобальная пандемия, которая, по оценкам, к 2030 году будет стоить более чем триллион евро в год. Ежегодно она убивает 400 000 жителей Евросоюза. Таким образом, выгодно было бы стимулировать появление на рынке от двух до четырех антибиотиков каждый год", — говорит генеральный директор Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) Натали Молл.

Бактерии становятся всё более устойчивыми к противомикробным препаратам, поэтому поиск новых антибиотиков в Европе — это необходимость. В то время как Еврокомиссия стремится пересмотреть фармацевтическое законодательство, производители пытаются отстаивать свои интересы.

Здесь не обходится без полемики. Игроки рынка утверждают, что поиск новых молекул требует инвестиций в исследования, однако не все антибиотики представляют коммерческий интерес. Поэтому в индустрии предложили противоречивую систему: компания, которая потратила финансовые ресурсы на создание новых антибиотиков, смогла бы рассчитывать на продление на несколько месяцев эксклюзивного патента на продажу другого, более прибыльного лекарства — например, анксиолитика или антидепрессанта.

Между тем объединения по защите прав потребителей считают такую систему возмутительной. Продление эксклюзивных патентов может дорого обойтись системе здравоохранения и гражданам.

"Если мы распространим эту эксклюзивность на период после истечения срока действия первоначального патента, потребитель заплатит больше, потому что не появится более дешевого продукта, дженерика или биоаналога. У потребителя будет меньше выбора, и ему придется платить больше. Это также означает, что в ряде стран лечение окажется просто недоступным, так как некоторые фармацевтические компании продают лекарства только в определенных странах, где это более выгодно", — утверждает генеральный директор Европейской организации потребителей (BEUC) Моник Гойенс.

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