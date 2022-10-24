В Беларуси упала средняя зарплата

В Беларуси в сентябре упала средняя зарплата. По данным Белстата, в прошлом месяце она составила 1637 рублей (657,14 евро). Это на 28,5 рубля меньше, чем было в августе.

Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть средняя зарплата в сентябре после всех обязательных вычетов составила около 1408 рублей (565, 21 евро).

В общереспубликанском банке вакансий сейчас размещено почти 101,2 тыс. предложений от нанимателей. Больше половины из них — почти 54,2 тыс. — на зарплату до 700 рублей (281 евро). При этом суммы зачастую указывают до уплаты налогов. По некоторым вакансиям предусмотрена частичная занятость.

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