Центризбирком Беларуси: избирательных участков за рубежом больше не будет

Беларусь больше не будет организовывать участки для голосования за границей. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.

Он обозначил несколько причин, которые повлияли на подобные новации в Избирательном кодексе, — коронавирус и сокращение диппредставительств за рубежом, пишет Sputnik.

"Так, не будут образовываться участки для голосования за рубежом, что связано с имеющимся отрицательным опытом проведения избирательных кампаний по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, отсутствия необходимых условий для безопасности работников загранучреждений и граждан, сокращения численности работников дипломатических служб", — рассказал Карпенко.

Ранее он рассказал и о других планируемых изменениях в Избирательном кодексе — в Беларуси предлагается отменить порог явки на выборах депутатов, а наблюдатели должны будут аккредитовываться на участках для голосования до начала досрочного голосования.

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