Южная Корея и КНДР обменялись предупредительными выстрелами

По сообщению Сеула, Южная Корея выдворила из пограничного региона торговое судно КНДР. В ответ Северная Корея выпустила десять артиллерийских снарядов.

Южная и Северная Корея обменялись предупредительными выстрелами в спорном пограничном регионе возле побережья Корейского полуострова. По сообщению министерства обороны в Сеуле, войска Южной Кореи перед рассветом в понедельник, 24 октября, с помощью предупредительных выстрелов выдворили из района к югу от демаркационной линии северокорейское торговое судно. В ответ КНДР выпустила артиллерийские снаряды по буферной зоне в Желтом море. Тем самым КНДР нарушила договор от 2018 года о разрядке напряженности, указали в Сеуле.

Со своей стороны военное руководство КНДР обвинило Южную Корею в нарушении северокорейской границы. По сообщению Генштаба в Пхеньяне, на подконтрольную КНДР территорию вторгся южнокорейский военный катер под предлогом операции против неопознанного судна, но Северная Корея в ответ выпустила десять снарядов, "послав тем самым серьезное предупреждение врагу".

Обострение конфликта на Корейском полуострове

Северная Корея не признает Северную разграничительную линию (NLL) возле побережья Корейского полуострова. Эта линия была установлена в одностороннем порядке командованием сил ООН после войны в Корее 1950-53 годов с целью предотвратить боестолкновения между двумя корейскими государствами.

Нынешний пограничный инцидент произошел на фоне заметного усиления напряженности в регионе. КНДР в последнее время необычно часто испытывает баллистические ракеты и недавно провела артиллерийские стрельбы вдоль границ на восточном и западном побережьях Корейского полуострова. В то же время Южная Корея на прошлой неделе начала ежегодные военные учения для предотвращения угрозы из КНДР.

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