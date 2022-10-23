"Пауки" и "Молнии": поставит ли Израиль когда-нибудь Украине свои ракетные системы

С самого начала украинской войны Израиль решительно отказывается поставлять Украине оружие, хотя поддерживает ее другими способами. Дело в сложных отношениях Израиля с Россией в Сирии. Появление у России иранских дронов и, возможно, в перспективе, иранских ракет добавило аргументов противникам этой осторожной политики. В Израиле очень скоро выборы, но изменится ли его позиция в этом вопросе, пока сказать трудно.

19 октября министр обороны Израиля Бени Ганц еще раз подтвердил: Израиль по-прежнему не намерен поставлять Украине оружие. В то же время, по словам Ганца, израильтяне решили помочь украинцам усовершенствовать систему предупреждения о ракетном нападении.

"Наша политика в двусторонних отношениях с Украиной не меняется: мы вместе с Западом продолжим поддерживать ее, но мы не будем поставлять вооружения. Мы попросили украинцев поделиться информацией об их потребностях и предложили помощь в создании системы раннего предупреждения, которая поможет спасать жизни людей", - цитировала Бени Ганца газета Jerusalem Post.

Выступление Бени Ганца было реакцией на заявление другого члена правительства Израиля, министра по делам диаспоры Нахмана Шая.

Шай 16 октября написал: "Сегодня утром сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте. Пора Украине получать [от Израиля] и военную помощь, такую же, какую оказывают США и НАТО".

Это новое обстоятельство постаралось использовать и украинское руководство, несколько раз в последние дни и недели публично заявив, что просит у Израиля военной помощи.

Бени Ганц и Нахман Шай представляют разные партии в пестрой правительственной коалиции Израиля, притом Ганц - министр обороны и заместитель премьер-министра - явно более авторитетная фигура.

"Позиция Ганца пользуется поддержкой в широких кругах истеблишмента, связанного с обороной, - пишет израильская газета Haaretz. - Представители военной сферы объясняют, что доводы, будто оборонительные системы вооружений - не то же, что наступательные, может ударить бумерангом по Израилю, потому что россияне по той же логике вполне могут начать поставлять современные системы ПВО, такие как С-300 и С-400, Ирану и Сирии. Москва сможет сказать, что эти системы всего лишь защищают ближневосточные страны от авиаударов Израиля".

Между тем, продолжила Haaretz в редакционной статье, израильские военные считают контроль над воздушным пространством важнейшим слагаемым в обеспечении безопасности страны.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью агентству РБК-Украина объяснял, что интересы Израиля требует поддержания диалога с россиянами в Сирии, в том числе и диалога об отношениях со злейшим врагом Израиля Ираном.

"С Россией мы тоже обсуждаем иранский вопрос. И любой неосторожный шаг с нашей стороны может повредить этому диалогу, что, в свою очередь, нанесет ущерб безопасности Израиля. Ни одно правительство Израиля на это не пойдет", - сказал посол, добавив, что ситуация на Ближнем Востоке, ядерная угроза со стороны Ирана и мирное урегулирование с арабскими странами волнуют израильских граждан намного больше, чем война в Украине.

В Израиле, как известно, живет много иммигрантов-репатриантов из Восточной Европы, и для них эта война - важнейший вопрос (и уверенное большинство из них, по данным одного из недавних опросов, поддерживает Украину). Но в отношении всего населения Израиля в целом посол прав.

Опрос, проведенный в конце сентября по заказу израильского Института региональной внешней политики Митвим, показал, что 53% граждан Израиля поддерживают нынешнюю политику балансирования, 28% выступают за оказание всесторонней помощи Украине и только 2% поддерживают Россию.

В Израиле есть силы и политики, которые стараются вывести украинскую тему на первый план. Среди них, например, лидер левой партии "Мерец" Захава Галь-он.

"На наших глазах происходит геноцид, а мы посылаем его жертвам какие-то каски, чисто для облегчения совести. И объясняем это, конечно же, нашими интересами. У Швейцарии, Швеции и вишистского правительства тоже были интересы, однако мы не принимаем их объяснения. "Как мог молчать мир?!" - спрашиваем мы. А вот так. Вот именно так", - писала Галь-он ещё в апреле.

В Израиле 1 ноября снова пройдут выборы Кнессета, и кто-то из израильтян даже уверен, что после них политика в отношении Украины поменяется.

"Источники в оборонной сфере Израиля говорят, что сотрудничество Ирана с Россией в Украине изменило ситуацию, и это требует кардинальных перемен в подходе Израиля к вопросу о передаче Украине оборонительных систем", - пишет израильский автор американского специализированного военного издания Breaking Defense.

"Дискуссии об Украине не находятся здесь на первых местах в списке приоритетов, поскольку политики заняты подготовкой к выборам 1 ноября, пятым выборам меньше чем за три года. Но если партиям удастся создать стабильную коалицию, то, как предсказывают источники, вопрос военной помощи Украине в свете иранского участия в войне станет приоритетным и Израиль будет решать, продолжать нынешнюю политику или менять ее", - пишет автор Breaking Defense.

Что дал Украине Израиль

Пока же Израиль ограничивается политическими заявлениями в поддержку Украины и гуманитарной помощью в довольно больших объемах. Израильтяне подарили украинцам тонны медикаментов, полевой госпиталь на 6000 коек, развернутый в Львовской области, четыре бронированных машины скорой помощи, тысячи касок и продовольственных пайков.

Кроме того, как сказал Украинской службе Би-би-си израильский военный аналитик Игаль Левин, возможно, израильские фирмы с молчаливого согласия правительства поставляли в Украину и что-то, что использовалось в боевых действиях - но не оружие.

"Израильские фирмы продают кое-что не напрямую, а через Польшу и США - системы навигации, связи, контроля, наблюдения. Известно, что в Польшу были проданы антидронные системы. Правительство знало, куда на самом деле пойдут эти системы, но ничего не сделало, чтобы этому воспрепятствовать", - сказал Левин.

"Железный купол" - не приоритет

Когда говорят о гипотетических поставках израильского оружия Украине, часто упоминают противоракетную систему "Железный купол", но, как утверждают военные эксперты и министр обороны Украины Алексей Резников, на самом деле Украину она интересует не в первую очередь.

"Железный купол" рассчитан на прикрытие сравнительно небольшой территории. Вся площадь Израиля - это одна Сумская область Украины. Киев интересуют другие средства противовоздушной и противоракетной обороны.

По данным издания Breaking Defense, Украина уже давно просит, например, системы Spyder ("Паук") - это мобильная (на грузовиках) зенитная ракетная система дальностью 20-50 км, в зависимости от типа ракет, а также ракетную систему Barak 8 ("барак" на иврите - молния) дальностью 70-150 км, опять-таки в зависимости от типа ракеты.

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