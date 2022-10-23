Военный самолет упал на дом в Иркутске

На дом в Иркутске, по предварительным данным, упал военный самолет, сообщил губернатор Иркутской области.

По данным главного управления (ГУ) МЧС России по Иркутской области в воскресенье, 23 октября, во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Он упал в городской черте, в секторе частной застройки, в микрорайоне Ново-Ленино.

Загорелся частный деревянный двухэтажный жилой дом. Пожар распространился на площадь в 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее об этой авиакатастрофе сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На поступающих с места событий кадрах видны зарево пожара и столб дыма.

Агентство: Оба летчика погибли

Оба летчика упавшего Су-30 погибли, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Единую диспетчерскую службу.

Из местных жителей никто не пострадал, заявил губернатор. Частный дом в 100 квадратных метров был рассчитан на проживание двух семей. Людей в доме в момент ЧП не было, указали в ГУ МЧС.

Выехавший на место происшествия корреспондент издания "Фонтанка" передает, что в Ново-Ленино образовались большие пробки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после падения самолета Су-30. Глава СК Александр Бастрыкин направил на место крушения Су-30 в Иркутске следователей-криминалистов центрального аппарата. Прокуратура начала проверку. В СК уточнили, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта.

В понедельник, 17 октября, похожая авиакатастрофа произошла в Ейске - там военный самолет упал на жилую многоэтажку. В результате, по официальным данным, погибли 15 человек, 43 пострадали.

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!