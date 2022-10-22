Зеленский: Москва обостряет продовольственный кризис

Попытки Москвы обострить продовольственный кризис являются агрессией против каждого человека на земле, заявил в видеообращении по итогам 240-го дня войны президент Украины Владимир Зеленский.

"Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, каким был в первой половине этого года", - сказал, в частности, Зеленский.

По его словам, сегодня более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке украинской аграрной продукции.

"Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей", - подчеркнул украинский президент.

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