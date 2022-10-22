"Укрэнерго" оценила последствия новых ударов РФ

Масштаб повреждений в результате утренних ударов по объектам украинской энергетики "сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", сообщает "Укрэнерго".

Российские войска в субботу, 22 октября, совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. "Масштаб повреждений сопоставим или может даже превышать последствия атаки 10-12 октября", - сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

По данным компании, ремонтные бригады "Укрэнерго" приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Отмечается, что принимаются все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые пока остались без света.

В настоящее время вынужденно ограничено энергоснабжение в Киеве и 10 областях: Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской. "Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с 10 по 20 октября в результате обстрелов российских войск было повреждено более 400 объектов в 16 регионах Украины.

Россия нанесла удары по нескольким областям в Украине

Ряд регионов Украины подвергся утром 22 октября российским ракетным ударам. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что целью ракетной атаки стала гражданская инфраструктура. "Очередные ракетные обстрелы от террористов, воюющих с гражданской инфраструктурой и людьми. Ничего, выдержим", - написал он в своем Telegram-канале.

Судя по сообщениям с мест, речь вновь идет об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, о том, что нападению подверглись энергетические объекты, уведомили главы Кировоградской и Одесской областей, а также мэр Ровно и мэр Луцка. В нескольких населенных пунктах Одесской области, Хмельницком и Луцке нет электричества.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook написал, что ПВО сбили все пять ракет, летевших в сторону Киева. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о сбитых ракетах, но их точное число указывать не стал. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и экономить электроэнергию.

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