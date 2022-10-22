Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели под руки из президиума на съезде КПК

Бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, который сидел в президиуме съезда Коммунистической партии Китая, был под руки выведен из зала. Судя про видеокадрам, для 79-летнего Ху это стало неожиданностью, и он вначале не хотел покидать свое место. О причинах произошедшего не сообщается.

Ху Цзиньтао занимал место в президиуме рядом с нынешним лидером страны Си Цзиньпином. Когда Ху Цзиньтао все же вышел из президиума, он что-то сказал Си, и тот кивнул ему в ответ. После этого бывшего руководителя Китая вывели из зала заседаний.

По сообщению агентства ТАСС, на начавшейся церемонии закрытия съезда место Ху Цзиньтао рядом с лидером страны оставалось пустым.

Ожидается, что после съезда Коммунистической партии Китая, который проходит с 16 по 22 октября, Си Цзиньпин будет избран на очередной пятилетний срок лидера партии и страны.

До этого делегаты съезда избрали новый Центральный комитет КПК и одобрили предложенные председателем Си поправки к Уставу Компартии о социализме с китайской спецификой.

Ху Цзиньтао был лидером Китая с 2003 по 2013 год и передал власть Си Цзиньпину после двух пятилетних сроков.

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