Латвийская православная церковь просит РПЦ об автокефалии

Латвийская православная церковь попросит патриарха Кирилла предоставить ей автокефалию, чтобы соблюсти требования недавно принятого в Латвии закона. Сейчас ЛПЦ имеет статус самоуправляемой в составе РПЦ.

иЛатвийская православная церковь (ЛПЦ) обратится к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу предоставить ей статус автокефальной, то есть полностью независимой от РПЦ. Такое решение было принято на соборе ЛПЦ, который прошел в четверг, 20 октября, в рижской Церкви всех святых. Как сообщают латвийские СМИ со ссылкой на участников собора, "за" обращение к патриарху проголосовали 160 делегатов, только один высказался против, воздержавшихся не было.

"Собор состоялся. Как я и говорил, принято - исполнить закон и внести изменения в юридический устав. И обратиться к святейшему патриарху Кириллу с призывом о помощи в каноническом решении сложившейся ситуации", - цитирует издание Baltijas Bals слова участвовавшего в соборе священника РПЦ.

8 сентября сейм Латвии принял поправки к закону "О Латвийской православной церкви", согласно которым она должна стать полностью независимой от Московского патриархата. Президент страны Эгитс Левитс назвал эту меру "восстановлением исторического статуса" ЛПЦ. Согласно канону, автокефалию церкви, входящей в состав РПЦ и желающей его получить, должен даровать московский патриарх. Одностороннее провозглашение независимости будет считаться церковным расколом, чего в ЛПЦ хотят избежать.

Патриарх Кирилл оправдывал войну против Украины

В РПЦ днем 21 октября заявляли, что пока не получили прошение ЛПЦ об автокефалии. "Если получим, соответствующая реакция будет - естественно, на том уровне, который предполагается в данном случае", - сказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в Москве. При этом он раскритиковал действия властей Латвии, назвав их "грубым вмешательством и нарушением принципа отделения церкви от государства".

Патриарх Кирилл неоднократно высказывался о войне в Украине. Например в начале марта он заявил, что "в конфликт вступили два братских народа - а по сути один, русский народ", разделенный "напуганными его силой соседями". В конце сентября в другой проповеди он назвал гибель "при исполнении воинского долга" жертвой, которая "смывает все грехи, которые человек совершил".

В июне санкции в отношении Кирилла ввела Великобритания, в июле ее примеру последовала Канада. Аналогичная идея обсуждалась в Евросоюзе. Кирилла критиковал за его позицию Ватикан. А в октябре архиепископ Мюнхена, кардинал Римско-католической церкви Райнхард Маркс (Rheinhard Marx) выразил мнение, что патриарх РПЦ сбился с пути и "проповедует концепцию "священной войны". "Под такими лозунгами в средние века велись крестовые походы", - напомнил кардинал Маркс.

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