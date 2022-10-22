FATF запретила РФ участвовать в своих проектах и заседаниях

Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах, а также в заседаниях своих региональных органов - из-за агрессии против Украины.

Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) по итогам своего пленарного заседания 20-21 октября запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах. Кроме того, РФ больше не сможет участвовать в заседаниях региональных органов FATF в качестве члена организации.

"FATF вновь выразила свои глубочайшие соболезнования в связи с ненужными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся российским вторжением в Украину", - говорится в пресс-релизе, выпущенном по итогам заседания. Также констатируется, что действия РФ "продолжают нарушать базовые принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы". С учетом этого организация и решила наложить дополнительные ограничения.

FATF собирается следить за развитием ситуации и рассматривать вопрос о снятии или продлении ограничений в отношении РФ на каждом своем новом пленарном заседании. Также организация намерена проинформировать все юрисдикции о рискованности попыток обхода санкций, введенных в отношении России.

Украина добивается исключения РФ из FATF

В июне Москве уже запретили исполнять руководящие и консультативные функции в FATF. Между тем Украина с начала войны добивается исключения России из организации. Международная экспертная группа по санкциям против РФ, которую возглавляет глава офиса Зеленского Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол считает, что это осложнило бы для Москвы поиск инструментов обхода санкций и ускорило бы отток капитала из страны.

В то же время Росфинмониторинг предупредил FATF, что исключение РФ вызовет "риск нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".

FATF существует с 1989 года. Россия является постоянным членом организации с июня 2003 года.

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