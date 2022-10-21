Илон Маск планирует сократить большинство сотрудников Twitter в случае покупки

Илон Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники и документы.

При этом, как утверждает газета, сокращение рабочих мест и фонда заработной платы ожидается в ближайшие месяцы независимо от того, кто будет владельцем компании.

Соцсеть также намерена сократить свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных.

При этом, как утверждает газета, сокращение рабочих мест и фонда заработной платы ожидается в ближайшие месяцы независимо от того, кто будет владельцем компании.

Соцсеть также намерена сократить свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных.

По данным издания, в Twitter работают 7,5 тыс. сотрудников. Если план Илона Маска будет реализован, то в компании останется порядка 2 тыс. работников. В Twitter планы о сокращении штата отрицают.

Одна из самых ожидаемых сделок этого года может завершиться в ближайшую неделю. О своем желании приобрести соцсеть за $44 млрд Маск объявил в апреле, и уже в мае запросил у компании данные о фейковых аккаунтах. Не получив их, бизнесмен заявил о решении отказаться от покупки. Тогда Twitter подал иск к бизнесмену из-за остановки продажи по его инициативе. В начале октября Маск решил возобновить переговоры. Суд дал Маску срок для завершения сделки до 28 октября.

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