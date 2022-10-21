Вооруженные силы Украины обратились к народу Беларуси

Командование Вооруженных сил Украины обратилось к жителям Беларуси и призвало их не вступать в войну России против Украины.

Видеообращение на русском языке опубликовано в фейсбуке управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ.

В обращении сказано, что Украина никогда не угрожала Беларуси, а ВСУ с 24 февраля 2022 года "ни разу не ответили" на то, что с территории Беларуси по Украине наносят авиационные, артиллерийские и ракетные удары. "Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины", — сказано в обращении.

Вооруженные силы Украины призвали всех граждан Беларуси "не выполнять приказы вашего руководства о вступлении в войну против Украины" и не делить вместе с Россией ответственность за военные преступления.

"Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, отцов, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть", — говорят авторы обращения. ВСУ также призвали всех тех, кого переправят через белорусско-украинскую границу с оружием в руках, не применять его и сдаваться.

В октябре Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным о создании объединенной группировки войск Беларуси и России "в связи с обострением на западных границах Союзного государства". 17 октября в Минобороны Беларуси заявили, что региональную группировку войск развернули в Беларуси. В начале октября МИД Беларуси выдал послу Украины ноту о том, что Киев якобы готовит удар по Беларуси (украинские власти это отрицали). Белорусские СМИ и Генштаб ВСУ утверждают, что в Беларуси проводят скрытую мобилизацию.

Эксперты американского Института по изучению войны (ISW) считают, что наступление из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно, поскольку "российские силы не имеют возможности даже перехватить украинские линии снабжения с запада с помощью наземного наступления".

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