В Белом доме решили проверить Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности

Администрация президента США Джо Байдена начала обсуждать, следует ли властям проверить действия богатейшего человека на планете Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их словам, власти, в частности, рассчитывают проверить сделку по покупке социальной сети Twitter, в которой помимо Маска участвует группа иностранных инвесторов, а также заявления бизнесмена о работе в Украине спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.

Источники Bloomberg заявили, что американским чиновникам стало не по себе из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки спутниковой связи Starlink в Украину, а также из-за того, что бизнесмен занимает "все более дружественную позицию к России после серии твитов, в которых были изложены мирные предложения, выгодные президенту Владимиру Путину".

Агентство подчеркнуло, что обсуждения находятся на начальном этапе. Американские чиновники и разведслужбы думают над тем, какие инструменты можно будет использовать, если действия Маска решат проверить. Рассматривается вариант, что сделки и операции Маска проверит Комитет по иностранным инвестициям в США.

Основатель Tesla и SpaсeX Илон Маск в последние недели сделал в твиттере несколько заявлений о войне России против Украины, в частности, он представил мирные предложения о прекращении войны, согласно которым аннексированный Крым будет частью России.

Одновременно с этим стало известно, что SpaсeX еще в сентябре сообщила Пентагону, что собирается прекратить финансирование спутниковой связи Starlink для Украины. По словам Маска, компания с начала войны направила на это более 80 миллионов долларов. 15 октября Маск сообщил, что SpaceX продолжит бесплатно работать в Украине.

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