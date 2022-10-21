Банки Турции усложнили оформление карт для россиян

Банки Турции при оформлении карт стали выдвигать дополнительные требования к гражданам РФ, которые приехали в страну после начала мобилизации в России, сообщает РБК.

Один из россиян, столкнувшихся с проблемой, рассказал изданию, что обошел 15 отделений различных банков, прежде чем открыл счет в одном из них. По его словам, банки требовали разрешение на работу в Турции, крупный депозит в размере пяти тысяч долларов или комиссию 100 долларов. Некоторые банки заявили, что не работают с иностранцами.

Эту информацию РБК подтвердили несколько посредников между банками и клиентами, которые за 150-200 долларов помогают россиянам открыть карты. Один из посредников, работающих в Стамбуле, сообщил, что россияне, у которых нет вида на жительство, могут открыть счет в VakifBank, Vakif Katilim, Ziraat Bank и Denizbank. Самые крупные очереди из россиян возникли у отделений Denizbank, отмечает издание. Банки не ответили на запросы РБК.

"После объявления в России частичной мобилизации число приезжающих в Турцию и пытающихся открыть карту россиян выросло в разы. Из-за усталости не все банковские работники хотят обслуживать россиян», — сказал неназванный банковский посредник. По его словам, из-за языкового барьера россияне, открывающие счет без посредника, тратят на оформление по три-четыре часа.

Еще один банковский посредник Елена Чернышова, которая работает в Стамбуле и Анталье, заявила, что сотрудники банков не справляются с сентябрьским наплывом россиян, желающих оформить счет, и создают дополнительные преграды, чтобы уменьшить поток людей. Она отметила, что некоторые банки упростили открытие карт, так, Denizbank перенес часть процессов в онлайн, а Vakif и Ziraat понизили размер обязательного депозита.

Читатели "Медузы", находящиеся в Турции, сообщили, что такие трудности, как повышенная комиссия или требование крупного депозита, были и до объявления мобилизации в России.

После начала мобилизации 21 сентября многие жители России начали уезжать из страны, из-за чего на сухопутных границах возникли очереди. Турция, куда можно въехать без визы, стала одним из самых популярных авианаправлений.

В конце сентября все банки Турции прекратили принимать карты российской банковской системы "Мир", которая призвана заменить Visa и MasterCard, ушедшие из России. Турецкие банки отказались работать с платежной системой "Мир" из-за угроз США ввести санкции.

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