Энергетический спор: в ЕС достигли принципиального согласия

Участники саммита ЕС не установили потолок цен на газ. Однако они договорились продолжать поиск компромисса для сдерживания роста цен на энергию - на основе предложений, обнародованных ранее Еврокомиссией.

Участники двухдневного саммита ЕС, который стартовал в четверг в Брюсселе, договорились продолжать работать над механизмами сдерживания роста цен на энергию для домохозяйств и бизнеса. Об этом утром в пятницу, 21 октября, написал в Twitter председательствующий на саммите глава Евросовета Шарль Мишель, добавив, что "единство и солидарность возобладали". Обсуждение энергетической проблемы затянулось до глубокой ночи.



Работа будет продолжена на основе предложений, обнародованных ранее на этой неделе Еврокомиссией (ЕК), которые подробно обсуждались на саммите. В частности, ЕК предложила создать единую систему закупок газа европейскими странами и ввести новую формулу для вычисления справедливой цены на сжиженный газ, которая учитывала бы резкое снижение поставок газа по трубопроводам из России.

Министры энергетики стран Евросоюза договорились встретиться на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение этих и других возможных мер. "Впереди много работы, - сказал премьер Бельгии Александер де Кроо. - Мы вступаем на новую, неизведанную территорию, где у нас еще нет опыта".

Потолка цен на газ в Евросоюзе пока не будет



Найти быстрое решение для обуздания роста высоких цен на энергию главам государств и правительств Евросоюза не удалось. В качестве такого решения часть стран, например Бельгия и Франция, предлагали установить потолок цен на газ, который закупается европейскими компаниями на мировом рынке. Однако другая группа стран ЕС, в которую входят Германия и Венгрия, относится к этой идее скептически, опасаясь, что импортеры попросту откажутся продавать газ в Европу по искусственно ограниченной цене.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что "напряженно работал" вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), чтобы достичь прорыва в разрешении конфликта. На следующей неделе главы Франции и ФРГ снова обсудят этот вопрос в Париже. "Роль Франции заключается в том, чтобы достичь единодушия, несмотря на разногласия", - подчеркнул Макрон.

В свою очередь, Шольц указал, что споры ведутся исключительно вокруг методов, а желаемый результат един для всех. "Цены на газ, на нефть, на уголь должны снизиться; цены на электричество должны снизиться, и достижение этой цели требует совместных усилий всех нас в Европе", - цитирует его слова агентство AP. Итоги первого дня саммита он оценил как "прогресс" в решении энергокризиса в ЕС.

У Берлина есть свой план ограничения цен на энергию



В Германии с марта 2023 года может быть введено ограничение максимальной цены на газ, который продается частным потребителям и предприятиям для отопления помещений, а также для выработки электроэнергии. На финансирование этого плана правительство Германии намерено взять в ближайшие два года 200 млрд евро кредитов. Однако менее богатые страны ЕС опасаются, что это приведет к нарушению условий конкуренции в Европе.

Такие страны требуют создания общеевропейского фонда, финансируемого из бюджета ЕС, для компенсации высоких расходов на энергию, как в случае с фондом борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Однако это вряд ли произойдет, утверждает эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Филипп Лаусберг. "Очень сложно финансировать потолок цен на газ на общеевропейском уровне. Особенно богатые страны, как Германия, не испытывают энтузиазма выделять ЕС еще больше денег", - сказал он в интервью DW.

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