Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на Каховской ГЭС

Российские военные готовят теракт на Каховской ГЭС в Херсонской области, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

"По нашей информации, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами", — заявил президент Украины в обращении к нации по итогам 239-го дня войны.

Ранее в четверг он говорил об этом же по видеосвязи на заседании Европейского совета в Брюсселе. По его словам, дамба Каховской ГЭС, контролируемой российской армией, удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды, и если ее взорвать, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Зеленский призвал мировое сообщество превентивно отреагировать на возможный теракт и направить на гидроэлектростанцию международную наблюдательную миссию.

"Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Конечно, мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Они этим терактом могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым. Северо-Крымский канал при разрушении дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень ясно осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым", — цитирует Зеленского "Медуза".

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