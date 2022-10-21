Власти Харькова и Запорожья сообщили о российских обстрелах

Российские военные нанесли утром 21 октября серию воздушных ударов по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Прилеты по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории", — написал он в телеграме.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что целью атаки стал объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе. В результате получили ранения пять человек.

Кроме того, утром в пятницу российские военные нанесли ракетные удары по Запорожью, заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По сведениям секретаря горсовета Анатолия Куртева, в результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура города.

Местные СМИ публикуют кадры поврежденного пятиэтажного дома, на которых виден горящий газопровод.

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