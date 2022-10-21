Еврокомиссия (ЕК) в четверг, 20 октября одобрила использование вакцин против COVID-19 производителей Pfizer/BioNTech и Moderna для вакцинации детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет. Таким образом ЕК приняла рекомендации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ранее обе вакцины были одобрены для взрослых и детей в возрасте пяти (в случае с Pfizer) и шести (в случае с Moderna) лет.

Статьи по теме:
В Литву поступило 138 200 доз адаптированных к варианту омикрон вакцин
ВОЗ: нужны новые вакцины от коронавируса

Для детей до четырех лет дозы вакцин будут существенно меньшими. По словам экспертов EMA, исследования показывают, что такая дозировка достаточна для защиты организма от инфекции. Вопрос о массовой вакцинации младенцев и маленьких детей сейчас обсуждается в разных странах ЕС.

Одобрена новая вакцина от варианта коронавируса "омикрон"


Кроме того, Еврокомиссия одобрила модифицированную вакцину Moderna Spikewax для использования против субвариантов омикрон-варианта коронавируса SARS-CoV-2 BA.4 и BA.5. При этом данная вакцина остается эффективной и против предыдущих вариантов коронавируса, подчеркнули эксперты EMA. Они рекомендуют использовать Spikewax в качестве бустера для взрослых и детей в возрасте от 12 лет в текущем осенне-зимнем сезоне.

"Заболеваемость в Европе снова растет, поэтому важно, чтобы каждый повысил свою защиту этой зимой с помощью вакцинации и повторных прививок", - написала в Twitter еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кариакидес.

Рост заболеваемости коронавирусом в ФРГ


Заражаемость коронавирусом в Германии в октябре продолжает расти. По данным на 19 октября, в больницах ФРГ находилось более 24 тысяч зараженных коронавирусом пациентов - столько же, сколько на пике летней волны. Медики опасаются, что дальнейший приток пациентов может в ближайшие недели привести к перегрузке больниц - в том числе в свете нехватки персонала из-за роста заболеваемости среди сотрудников.

В стране обсуждается возможность вовзращения некоторых антиковидных ограничений, включая обязательное ношение масок в помещениях.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!