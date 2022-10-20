В России к 2023 году все военкоматы подключат к интернету. А подключение школ к Wi-Fi приостановили

Медуза

Kariniai lėktuvai gesina gaisrą Rusijos kariuomenės šaudmenų sandėlyje Foto: Itar-Tass / Scanpix

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что военные комиссариаты в регионах России будут окончательно подключены к интернету в 2023 году.