Раскол в Республиканской партии США может помешать оказанию помощи Украине

Внутренний раскол в Республиканской партии относительно того, как долго американская помощь должна поступать в Украину, может помешать финансированию после того, как республиканцы, вероятно, получат большинство в Конгрессе.

Помощники Белого дома заявили, что Киев хорошо знает о такой возможности.

В Республиканской партии США наблюдается раскол по поводу того, как долго страна должна помогать Украине. Недавние опросы также показали, что доля республиканцев, считающих помощь чрезмерной, выросла с 9% до трети. Это происходит за несколько недель до промежуточных выборов, во время которых республиканцы могут получить большинство в Конгрессе. Об этом говорится в материале Politico.

Сейчас формируются два лагеря. Один возглавляет Кевин Маккарти, предполагаемый спикер Палаты представителей Республиканской партии в следующем году. На этой неделе он предложил прекратить финансирование США для борьбы с Россией.

Второй возглавляет лидер респбликанского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, который продолжает поддерживать дополнительную помощь Украине.

Предложение Маккарти встретило осторожную критику со стороны его однопартийцев. В частности, упреки в сторону республиканцев прозвучали от бывшего вице-президента Майка Пенса. В то же время консерваторы, такие как член Конгресса Чип Рой (республиканец из Техаса), сказал, что позиция Маккарти относительно помощи Украине является более "ответственной". Десятки республиканцев в Палате представителей, многие из которых проголосовали против пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов в мае, также согласны с Маккарти.

Как отмечают журналисты, в частном порядке помощники Байдена считают, что Маккарти все же будет соглашаться на помощь Украине, по крайней мере некоторое время, хотя он может настаивать на меньших суммах. Они также предполагают, что этому будет способствовать внутреннее давление со стороны некоторых республиканцев, в частности, члена Палаты представителей от Пенсильвании Брайана Фицпатрика, и членов Сената, в том числе лидера меньшинства Митча Макконнелла.

Белый дом еще не заявил публично, что полученные от Республиканской партии сигналы меняют какие-либо его планы предусмотреть больше помощи в законопроекте о государственных расходах. Голосование по этому поводу состоится после промежуточных выборов и может оказаться последним шансом Белого дома предоставить Украине больше помощи.

Также администрация Байдена не предупреждала украинское правительство о возможности прекращения помощи, если республиканцы возьмут под контроль хотя бы одну палату Конгресса в январе. В то же время помощники Белого дома заявили, что Киев хорошо знает о такой возможности, президент Владимир Зеленский и его главные советники работали и с демократами, и с республиканцами, чтобы финансирование продолжалось.

И республиканцы, и демократы сходятся в желании получить дополнительный надзор и подотчетность в вопросе передачи оружия Украине. Также они хотят, чтобы европейские страны усилили поддержку.

В то же время некоторые демократы говорят, что декабрь может быть слишком ранним сроком для правительства Зеленского, чтобы определиться, какие типы оружия и другого оборудования ему нужны, чтобы вести борьбу зимой.

Сенатор Крис Мерфи (штат Коннектикут), верный союзник Белого дома, заявил, что ситуация, которая складывается, "может заставить правительство Зеленского начать принимать решение прямо сейчас, если они думают, что Маккарти и республиканцы Палаты представителей собираются отказаться от них в январе".

"Возможно, у администрации не останется другого выбора, как попросить больше денег в декабре. Но это может быть не лучшее время для Украины. Итак, это совершенно новый мир, где республиканцы открыто рекламируют, что готовятся отдать Украину Путину", – считает Мерфи.

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