Мимолетная леди. Британия выпроваживает Лиз Трасс в отставку

Британский премьер-министр Лиз Трасс вплотную подошла к отставке. Ей хватило пяти недель на то, чтобы углубить политический и экономический кризис, в который Британия погрузилась после решения покинуть Евросоюз.

Правительство Трасс трещит по швам, и отставка премьера теперь лишь вопрос времени, потребного на поиск замены.

За пять недель Трасс лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората. Ее рейтинг едва дотягивает до 15% - это ниже, чем у любого из британских премьеров в современной истории. Хуже того, ее план бодрых реформ в духе брексита не нашел понимания у рынков, что поставило под угрозу финансовую стабильность, пенсионную систему и экономику в целом.

Под вопросом и власть партии тори, правящей Британией уже более 12 лет.

За последние четыре года сменились три премьера, а за последние четыре месяца - четыре министра финансов. Это уже хаос, ведь глава минфина (он же канцлер) - правая рука премьера, главный министр правительства. За ними закреплена даже соседняя с главой правительства резиденция на Даунинг-стрит, дом 11.

События последних недель и действия Лиз Трасс поставили ядерную державу из семерки самых развитых стран планеты на грань социального, политического и экономического коллапса.

Дерзкая ставка и скорая отставка



Все началось с того, что идеолог брексита Борис Джонсон заврался и был вынужден уйти в отставку. Ему на смену партия (а не народ, такие правила) выбрала Лиз Трасс.

Трасс заручилась поддержкой крайне правого крыла парламентской фракции Консервативной партии, выступающего за жесткий брексит, полное дерегулирование экономики, сокращение налогов и социальных расходов.

Трасс представила свой экономический план именно в этом ключе - снижение налогов на богатых, отмена запланированного повышения налогов на бизнес и ковровая поддержка населения деньгами в ответ на рост цен на свет и тепло в связи с энергетической войной Владимира Путина против Европы.

Радикальный план Трасс стоил примерно четверть триллиона фунтов, однако ни она, ни ее министр финансов Квази Квартенг не сообщили, откуда возьмут деньги. Пообещали рассказать в конце ноября.

Среди тех, кто вкладывал личные и чужие деньги в британскую экономику, началась паника. Перспектива быть кредитором страны с дырой в бюджете в четверть триллиона фунтов распугала инвесторов. План Трасс-Квартенга вместо процветания вел страну к краху, и надо было что-то делать.

Трасс сначала отметала все претензии и отвечала лозунгами из трех слов. Буквально: "Рост, рост и рост". Или: "Сделаем, сделаем, сделаем".

Не помогло. Пришлось принести жертву. Жертвой стал тот самый министр финансов Квартенг. Снова не помогло.

И пресса, и депутаты парламента вот уже почти неделю задают Трасс один вопрос: почему вы еще тут?

"Полный бардак"



После первой отставки события стали развиваться стремительно.

На место уволенного Квартенга был назначен Джереми Хант, еще недавно выступавший против Трасс в партийной гонке за премьерский пост. Несмотря на статус чужака, новичка и правой руки Трасс, он немедленно подвинул премьера и полностью переписал ее программу.

Все объявленные реформы Трасс отправились в корзину. Снижение одних налогов, отказ от повышения других - и даже поддержка населения перед лицом невиданных счетов за газ и свет были отменены. Более того, Хант не исключил дальнейших перемен, ровно противоположных либертарианскому курсу Трасс. Такого еще не было в истории британской демократии, чтобы действующий премьер пришла к власти, объявила новый курс, но ей немедленно дали по рукам и отменили все начинания - а она осталась бы у власти.

Именно поэтому оппозиция на первом еженедельном отчете премьера перед парламентом в среду неоднократно интересовалась: если все, с чем премьер пришла во власть, отправилось в шредер, а первую скрипку в правительстве играет не она, а канцлер, почему Трасс до сих пор не подала в отставку?

Она отвечала в том духе, что народ страдает и не время менять коней на переправе. Оппозиция громко смеялась в ответ. Трасс вместо ответов по существу переходила на личности, а ее соратники по партии делали вид, что ничего не происходит и спрашивали премьера, как прошла ее встреча с женской сборной по футболу и что она думает о забеге военнослужащих по пересеченной местности одного из избирательных округов.

Не успели закончиться дебаты в парламенте, как второй ключевой министр правительства, Суэлла Браверман подала в отставку с поста главы Хоум-офиса.

Официально - за слив закрытого правительственного документа с личного мобильного телефона. Но из прошения об отставке стало ясно, что даже ближайшие идеологические соратники Трасс покидают тонущий корабль.

Теперь уже экс-министр внутренних дел Браверман прозрачно намекнула, что Трасс самой пора на выход, потому что нужно признавать ошибки и "нельзя делать вид, что мы не ошибались и все волшебным образом как-нибудь само собой исправится".

"Это полный бардак", - передал общее настроение экспертов один из руководителей исследовательского центра Eurasia Group Мидж Рахман.

"Главнейшая задача властей сейчас - восстановить экономическую стабильность. Они лишь на полпути. Теперь нужно: Первое. Избавиться от Трасс…" - составил он свой план действий, в котором еще три пункта: выборы нового лидера тори членами фракции, а не всей партии, новый сбалансированный бюджет и восстановление единства в грызущейся между собой партии.

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