Президент Хорватии хочет заблокировать учения украинских военных в стране

Учения могли состояться в рамках согласованной накануне миссии ЕС.

Президент Ховартии Зоран Миланович выступил против проведения учений украинских военных в его стране.

Об этом сообщает хорватское издание Jutarnji list

"Я не поддерживаю эту идею. Потому что я не поддерживаю участие Хорватии в этой войне в большей степени, чем стоит. ... Как главнокомандующий, я этого не согласую. Но я не слышал о предложении. Но мне это не нравится", – сказал Миланович.

В Минобороны страны в ответ на вопрос, предлагала ли Хорватия на уровне ЕС проводить обучение у себя, отметили: "В рамках уже имеющихся учений мы готовы принять иностранных участников, все в соответствии с планами и законодательных процедур".

Согласно законодательству страны, правительство одобряет введение вооруженных сил стран-союзников, но сначала должно получить согласие президента. Если президент не подпишет, иностранные военные не смогут въехать в Хорватию. Впрочем парламент может преодолеть вето Главнокомандующего большинством в две трети голосов.

Если Миланович все же запретит проведение учений, а выяснится, что Хорватия уже официально предложила свою территорию для их проведения, страна вновь столкнется со скандалом на международном уровне.

Тренировочная миссия ЕС: что стоит знать



Как сообщал УНИАН, в августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз намерен начать миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране. Он анонсировал, что на встрече министров обороны ЕС в Праге это предложение будет обсуждено политически".

8 октября премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции после неформального саммита 27 лидеров стран-членов Евросоюза, который проходит в Праге, заявил, что лидеры достигли консенсуса относительно начала учебной миссии для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

17 октября Рада Евросоюза приняла решение о создании Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине под названием EUMAM Ukraine.

Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций.

Известно, что учения будут проходить на территории Польши и Германии.

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