Британская разведка: в РФ уволены 4 из 5 генералов, руководивших вторжением в Украину

По данным британской разведки, плохое руководство ухудшает и без того низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил.

Четыре из пяти российских генералов, которые непосредственно руководили полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года, в настоящее время уволены.

Впрочем, их замена пока мало что сделала для улучшения боевых действий России, сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Отсутствие непрерывности командования, вероятно, будет более разрушительным, чем в западной армии, поскольку в соответствии с российской доктриной разработка планов в основном зависит от командира лично, а не как коллективная работа более широкого штаба", - говорится в сообщении.

Также в британской разведке сообщают, что в российской армии наблюдается нехватка младших офицеров для организации и руководства новомобилизованными резервистами. Плохое руководство низшего уровня, вероятно, ухудшает и без того низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил.

"Показания очевидцев свидетельствуют о том, что 15 октября 2022 года сослуживец расстрелял 11 российских солдат под Белгородом после того, как офицер оскорбительно высказался в адрес новобранцев из числа национальных меньшинств", - напомнили в разведке.

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