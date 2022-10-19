"Возможно принятие непростых решений": в Херсонской области объявили о вывозе гражданского населения

Назначенный Россией руководитель Херсонской области Владимир Сальдо вечером во вторник сообщил о том, что из правобережных районов области массово вывезут гражданское население. По его словам, это необходимо в свете ожидаемого обострения военных действий.

"Мною было принято тяжёлое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра", – заявил Сальдо и дополнил, что "там, где действуют военные, гражданским людям не место".

Названные Сальдо районы (Снигирёвский район, согласно административному делению Украины, относится к Николаевской области) находятся на правом берегу Днепра, где в последние недели украинские войска ведут наступление. На правом берегу находится и областной центр Херсон.

В тот же день командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин назвал обстановку на Херсонском направлении напряжённой. Он заявил, что украинские войска продолжают пытаться прорвать оборону россиян и что российская армия строит оборонительные укрепления. Суровикин также упомянул, что российские войска будут обеспечивать выезд гражданского населения из регионов боевых действий. По словам генерала, в отношении Херсона возможно принятие "непростых решений".

Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 13 и 14 октября обращался к жителям области с предложением воспользоваться возможностью "гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию". Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что правительство приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны. Он также объявил, что те жители области, которые решат переехать в Россию надолго, смогут получить там жильё, и уточнил, что для этого разработана программа предоставления жилищных сертификатов.

Херсон был захвачен российскими военными в начале войны и уже более семи месяцев находится под российским контролем. С начала осени Вооружённые силы Украины начали активное контрнаступление, в том числе и на херсонском направлении.

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