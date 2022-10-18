Украинские власти сообщили об обстрелах Киева, Харькова, Днепра и Житомира

Несколько украинских городов подверглись обстрелам утром 18 октября. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Как сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко, во вторник российские войска нанесли два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре, в результате чего на нем начался пожар. Некоторые районы города остались без электричества и водоснабжения, после атаки обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала".

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе попал под обстрел район одного из промышленных предприятий. "За пять минут было две серии взрывов", — пишет он в телеграм-канале. Из-за взрывов в Харькове приостановлена работа метро.

Еще два "прилета" по объекту энергообеспечения зафиксированы в Житомире, а также три удара по инфраструктурному объекту на Левом берегу Киева, заявил заместитель глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Также сообщалось об ударах по Кривому Рогу и Николаеву. По сведениям главы Николаевской областной администрации Виталия Кима, ракетные удары в Николаеве пришлись по цветочному рынку и двухэтажному дому. Позже в нем под завалами обнаружили тело погибшего мужчины.

Россия с 10 октября наносит массированные удары по украинским городам. Владимир Путин назвал их ответом на взрыв на Крымском мосту 8 октября. Минобороны РФ утверждает, что бомбит лишь объекты военной и энергетической инфраструктуры, однако под обстрел попадают и жилые здания. 17 октября российские военные атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате был разрушен жилой дом в центре города.

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