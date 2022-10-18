США: поставки иранских дронов России нарушают международные санкции

США заявили, что поставки Ираном боевых беспилотников в ​​Россию нарушают санкции ООН и что Россию призовут к ответственности за военные преступления, совершаемые с использованием этих дронов.

В понедельник Киев был атакован беспилотниками-камикадзе иранского производства.

США согласны с мнением Франции и Великобритании о том, что поставки этих беспилотников нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, заявил Госдепартамент США.

Эта резолюция, связанная с иранским ядерным соглашением, запрещает передачу Ираном определенных военных технологий.

Украина идентифицировала беспилотники (БПЛА) как иранские дроны Shahed-136.

По данным США, Иран планировал поставить России сотни дронов по цене около 20 тыс. долларов (20,3 тыс. евро) за штуку.

"Мы считаем, что эти БПЛА, которые были переданы Ираном России и использовались Россией в Украине, относятся к числу вооружений, которые остаются под эмбарго в соответствии с резолюцией 2231", — заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Иран отрицает поставки дронов в Россию, но Патель сказал, что США "публично разоблачили то, что Россия получила беспилотники из Ирана, что это было частью плана России по импорту сотен иранских БПЛА различных типов".

Патель предупредил, что укрепляющийся союз между Россией и Ираном должен рассматриваться миром как угроза. Россия и Иран оказали ключевую военную поддержку президенту Башару Асаду в гражданской войне в Сирии.

"Любой, кто ведет дела с Ираном и может иметь какое-либо отношение к БПЛА, разработкам баллистических ракет или поставкам оружия из Ирана в Россию, должен быть очень осторожным и проявлять должную осмотрительность. США без колебаний применят санкции", — сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что существуют убедительные доказательства использования Россией дронов иранского производства в Украине.

Обломки этого дрона были найдены в Харькове после российского обстрела 6 октября (Фото: Reuters)

В понедельник в результате ударов этих дронов в Киевской, Днепровской и Сумской областях Украины пострадали критически важные объекты инфраструктуры, электричество было отключено в сотнях городов и сел, сообщили украинские власти.

Погибли по меньшей мере восемь человек — четверо в Киеве и четверо в Сумах.

Россия использовала уже десятки дронов для ударов по Киеву и другим городам Украины, многие из которых были нацелены на энергетическую инфраструктуру.

Западные аналитики считают, что иранское оружие помогает России вести подобные обстрелы, несмотря на нехватку высокоточных ракет.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз также собирает доказательства по иранским беспилотникам и готов действовать, что подразумевает возможное ужесточение санкций.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года с Ираном в настоящее время зашли в тупик.

В соответствии с соглашением с западными державами Иран ранее обязался ограничить свои ядерные программы и допустить международных инспекторов на свои ядерные объекты в обмен на отмену экономических санкций.

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