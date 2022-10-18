Падение Су-34 на жилой дом в Ейске: число жертв выросло до 13

В результате падения бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей, сообщают власти. При падении военный самолет задел девятиэтажный жилой дом. Спасатели завершили разбор завалов к утру.

"По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей", - заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. До этого власти сообщали о четырех жертвах крушения бомбардировщика. 19 человек получили ранения.

"Как такового взрыва не было"

Накануне вечером в городе Ейске в Краснодарском крае истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в жилом массиве. Он задел при этом девятиэтажный жилой дом. Причиной крушения министерство обороны назвало возгорание одного из двигателей самолета.

"Самолет при падении ударился о дом, разрушился, тем самым при разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, все понятно", - сказал журналистам прибывший в Ейск глава МЧС России Александр Куренков.

"Пожар возник в результате разлива горючего", - утверждает министр (цитаты по ТАСС).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также настаивает на том, что боекомплекта на борту не было.

"То, что боеприпасы взрывались, - чего только в интернете не пишут! Если бы было что-то подобное, то тут точно половина дома была бы разрушена", - сказал Кондратьев жильцам пострадавшего дома (цитата по РИА Новости).

Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета, заявили в минобороны России.

По информации военного ведомства, самолет выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома ЮВО и потерпел крушение при наборе высоты.

Экипаж успел катапультироваться.

Площадь пожара, по данным спасателей, составила около 2 тысяч кв. метров. В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили Интерфаксу, что пожар полностью охватил один из подъездов девятиэтажки.

Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огонь охватил подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир", - сказали в понедельник в пожарной службе.

К 22 часам в понедельник пожар был потушен, во вторник к 4 часам утра был завершен разбор завалов, сообщил Интерфакс.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов - о самолете Су-34:

"Су-34 - один из основных российских фронтовых бомбардировщиков. Хотя это довольно новый самолет, он был принят на вооружение в 2014 году, но он - глубокая модернизация истребителя Су-27. Боевое крещение он получил в Сирии, и его используют в войне с Украиной. Несколько таких бомбардировщиков были сбиты.

При этом Су-34 не стоит на вооружении ВМС, и об использовании его для обучения пилотов морской авиации ранее в открытых источниках не сообщалось. Это важное обстоятельство, поскольку аэродром в Ейске, как и авиабаза в Саках в Крыму, в первую очередь, учебный центр морских летчиков. На нем базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ.

В Ейске находится тренажер для отработки взлетов и посадок истребителей палубной авиации ВМФ России. На его взлетно-посадочной полосе был смонтирован специальный трамплин, имитирующий летную палубу авианосцев, которые используют такую схему. Однако он использовался и для подготовки других военных летчиков - на довоенных фотографиях, сделанных на аэродроме, фигурируют самолеты Ту-134УБЛ, на которых готовят пилотов для стратегических бомбардировщиков.

Впрочем, трамплин и вообще учебный комплекс расположен отдельно от основной взлетно-посадочной полосы аэродрома, и его использованию для обычных, не связанных с отработкой задач, он не мешает.

Тем не менее расположение этого аэродрома потенциально делает его удобным для базирования военной авиации, задействованной в войне с Украиной. Он расположен всего в 60 километрах от Мариуполя - буквально через Таганрогский залив от него. А до Бахмута, где сейчас идут бои, по прямой всего 200 километров.

Сообщений о полетах бомбардировщиков с авиабазы в Ейске в открытых источниках за последние месяцы не поступало. На спутниковых снимках сервиса Google Maps, сделанных компанией Maxar в 2022 году (более точная дата на них не обозначается), видно, что на аэродроме находятся военно-морские Ил-38, Бе-200, учебные Ту-134УБЛ и Л-39, а также старые Ил-62, Ил-18 и Ту-154. Истребителей или бомбардировщиков на этих снимках не заметно.

В 2021 году сообщалось, что на этот аэродром перебрасывали дальние противолодочные самолеты Ту-142, но на снимках их также не видно".

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