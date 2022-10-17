НАТО начинает учения по защите от ядерного оружия

Двухнедельные маневры "Стойкий полдень" являются рутинным мероприятием и не связаны с ядерными угрозами России, указывают в НАТО.

НАТО проводит ежегодные учения по защите европейской территории альянса от последствий возможного применения ядерного оружия. В очередных маневрах "Стойкий полдень" ("Steadfast Noon"), которые начались в понедельник, 17 октября, и будут проходить на протяжении ближайших двух недель, задействовано до 60 самолетов. В их числе - современные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, а также бомбардировщики большой дальности типа B-52.

Местами проведения будут являться в особенности воздушное пространство Бельгии и Великобритании, а также Северное море. В число участников входит бундесвер. О сценарии и деталях учений НАТО не предоставляет никакой информации.

Учения не связаны с войной в Украине

При этом НАТО подчеркивает, что учения не являются реакцией на войну России против Украины. "Маневры, которые продлятся до 30 октября, являются рутинными, повторяющимися учебными мероприятиями, не связанными с текущими событиями международной повестки", - заявили в Североатлантическом альянсе 14 октября. По словам представителя НАТО Оаны Лунгеску, они вносят вклад в эффективность и безопасность ядерного сдерживания альянса.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины российский президент Владимир Путин, представители власти и пропагандисты неоднократно давали понять, что Россия может применить ядерное оружие. В частности, 21 сентября Путин в обращении к народу в связи с началом мобилизации заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать "все имеющиеся в нашем распоряжении средства", подчеркнув, что "это не блеф".

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