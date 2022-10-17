"Задания выполнены в полном объеме". Мобилизация москвичей закончилась?

Мэр Москвы Сергей Собянин первым из руководителей регионов объявил об окончании мобилизации граждан для участия в войне против Украины.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин утверждал, что мобилизация закончится примерно через две недели. Однако 1 ноября в России начнется осенний призыв срочников.

Главная новость, которую сообщил мэр москвичам призывного возраста, заключается в том, что повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

"Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года в 14:00", - написал Собянин в своем блоге. Он объяснил это тем, что задания министерства обороны по мобилизации в Москве "выполнены в полном объеме".

Сколько именно призвано москвичей, Собянин не уточнил. Ранее руководители по меньшей мере четырех десятков российских регионов отчитывались о стопроцентном выполнении заданий минобороны, но мобилизация там при этом не прекращалась.

Отмена после облав



В Москве мобилизация не носила такой поголовный характер, как в провинции, отмечали наблюдатели. Но в последнее время власти активизировали поиски мобилизуемых.

На прошлой неделе в Москве у станций метро, а в Петербурге в жилых домах проходили полицейские "облавы" на мужчин призывного возраста, им раздавали повестки в военкоматы. После скандала такую практику раскритиковали даже представители власти.

В пятницу, 14 октября, Путин заявил, что мобилизация может закончиться в течение "примерно двух недель". Из 300 тысяч 222 тысячи уже находятся в воинских частях на подготовке, 33 тысячи - в боевых подразделениях, а 16 тысяч - в тех подразделениях, которые привлекаются к выполнению боевых задач, сообщил президент России.

Слова Путина прозвучали на фоне сообщений региональных властей о возможной второй волне мобилизации. Кремль отрицал утверждения губернаторов, а сам Путин в пятницу утверждал, что "ничего дополнительного не планируется".

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