Большинство украинских беженцев намерены вернуться домой

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг", 85% украинских беженцев намерены вернуться домой

При этом 6% респондентов сказали, что не вернутся домой.

Как отмечается, несколько возросло количество респондентов, которые вынуждены были покинуть место постоянного проживания с 24 февраля 2022 года. Рост происходит за счет увеличения количества внутренне перемещенных лиц из восточных и южных регионов.

"85% опрошенных выражают намерение вернуться домой: 21% – в ближайшее время, 19% – хотят вернуться, но еще подождут, 45% – вернутся, но после окончания войны. Лишь 6% отметили, что уже не вернутся домой. По сравнению с июлем этого года возросло количество тех, кто планирует возвращаться немедленно, и уменьшилось тех, кто вернется после войны, или же вообще не вернется", - говорится в опросе.

Также опрос свидетельствует, что продолжается постепенное возвращение граждан к местам работы.

"Сегодня 38% из тех, кто работал до войны, вернулись на свои рабочие места в обычном режиме, 18% – работают дистанционно, 7% – нашли новое место работы. Несмотря на это, треть таких опрошенных до сих пор не работает. Больше всего последних среди наиболее молодых и старших опрошенных, женщин, жителей востока.

В этом опросе впервые зафиксированы положительные тенденции к возвращению на работу среди жителей юга и востока. В то же время следует иметь в виду, что региональная идентификация происходит по месту жительства до 24 февраля 2022 года", - говорится в результатах исследования.

Опрос проведен в течение 8-9 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты подсчитаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины.

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