В Париже тысячи людей протестовали против политики Макрона

К маршу против роста цен и климатического бездействия властей призвала левая партия Жан-Люка Меланшона.

Десятки тысяч людей вышли в воскресенье, 16 октября, на демонстрацию в Париже против политики президента Франции Эмманюэля Макрона. К проведению марша в знак протеста против удорожания жизни и бездействия правительства в отношении климатического кризиса призвала левая партия "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.

Как сообщает французский новостной телеканал BFM TV со ссылкой на организаторов, на улицы французской столицы вышли около 140 тысяч протестующих. По данным полиции, их было около 30 тысяч.

Из-за забастовки нефтяников во Франции не хватает топлива



Обстановка во Франции уже несколько дней остается весьма напряженной, отмечает агентство dpa. Более чем двухнедельная забастовка работников нефтеперерабатывающих заводов, требующих повышения заработной платы, приводит ко все большему дефициту топлива. На некоторых АЗС его цена достигает трех евро за литр.

Власти опасаются, что ситуация может вызвать демонстрации, подобные протестам "желтых жилетов" в 2018 и 2019 годах, которые отчасти были спровоцированы увеличением налогов на топливо.

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