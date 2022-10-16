Более 90% украинцев считают, что война закончится победой Украины

Уже на третий день после начала полномасштабной агрессии России против Украины авторитетная социологическая группа "Рейтинг" запустила первый общенациональный "военный" опрос общественного мнения.

На сегодняшний день проведено семнадцать таких опросов.

В интервью Украинской службе Би-би-си глава "Рейтинга" Алексей Антипович отметил, что в окончательную победу Украины верят более 90% респондентов, хотя представления о временных рамках этой победы изменились от нескольких недель весной этого года до 6-12 месяцев на сегодняшний день. Для 50-60% победа - это восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, хотя присутствуют и более агрессивные настроения.

По словам Антиповича, хотя традиция недовольства властью и желание ее сменить вскоре после выборов для Украины характерны ("Украинец всегда плохо относился к власти. Может быть, это какая-то наша ментальная черта, потому что власть в Украине всегда была чуждой", - говорит Антипович), степень удовлетворенности действиями президента сейчас держится на уровне 84%. У Зеленского таких показателей не было даже на пике доверия к нему осенью 2019 года, напоминает он.

Антипович также отметил снижение популярности русского языка. Если до войны в повседневной жизни использовали русский язык около четверти украинцев, (а в 2010-2012 годах – почти половина), то теперь – лишь 13%.

В настоящий момент 76% украинцев называют украинский родным языком. В 2012 году их было 57%. Этот рост длился долго, примерно с 2014 года. И 86% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком – до войны их было примерно две трети. Предоставление русскому языку статуса второго государственного языка в настоящее время поддерживают 3% украинцев.

Различия между регионами страны тоже сглаживаются, считает Антипович. Признание ОУН-УПА борцами за независимость Украины поддерживают 80% жителей - более 90% на западе, более 80% в центре, почти 80% на юге. Степан Бандера также стал героем для всех украинцев.

"Я не думаю, что житель юга, востока или центра прочитал или узнал что-то новое о Степане Бандере за эти годы. Он просто понял, что Россия – враг. Соответственно, каждый, кто отстаивал свою независимость от нее, – наш", - сказал Антипович.

Отношение украинцев к жителям самопровозглашенных республик и Крыма по ходу войны заметно ухудшилось, и Антипович предполагает, что реинтеграция этих людей в Украину будет весьма болезненной.

Более 99% украинцев согласны с тезисом "Россия – враг". В марте 13% украинцев положительно относились к россиянам, в апреле – 8%, а в августе – 3%.

80% опрошенных не видят никаких возможностей восстановить отношения с россиянами или говорят, что на это уйдет 20-30 лет.

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