Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

С начала сентября в столице Чехии проходят акции протеста. Первая из них - самая многочисленная - собрала около 70 тысяч человек. Во второй раз, 28 сентября, на Вацлавскую площадь в Праге вышло гораздо меньше людей, но все равно речь шла о десятках тысяч человек. Наблюдатели не исключают, что протесты могут продолжиться.

У участников разные требования, но и те и другие недовольны чешским правительством. Одни - разразившимся в стране энергетическим кризисом, другие требуют от властей пересмотреть политику поддержки Украины. Именно эти требования в чешском обществе воспринимают как признак усиления пропутинских настроений в стране. Так ли это и кто принимает участие в протестах на Вацлавской площади?

Кто вышел на Вацлавскую площадь

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Вацлавская площадь в Праге на протяжении десятилетий была местом, где писалась история Чехии. После подавления "Пражской весны" здесь в знак протеста поджег себя студент Ян Палах. А когда в ноябре 1989 года страну охватила "бархатная революция", именно антикоммунистические демонстранты на Вацлавской площади сыграли важную роль в свержении диктатуры.

Именно из-за символизма этой площади десятки тысяч демонстрантов на ней во время двух сентябрьских акций протеста вызвали ажиотаж. В Чехии развернулись бурные дебаты о политике правоцентристского правительства премьер-министра Петра Фиалы. Как о безуспешной борьбе правительства с энергетическим кризисом, так и о том, должна ли Чехия и дальше поддерживать Украину санкциями против России, оружием и приемом нескольких сотен тысяч беженцев.

После местных выборов в конце сентября политики испытали некоторое облегчение. Хотя правящие партии потеряли некоторую поддержку избирателей, они все же смогли удержаться в Праге и Брно, в двух крупнейших городах Чешской Республики. Но действительно ли ситуация улучшилась?

Пророссийские демонстранты или напуганные граждане?



Фиала охарактеризовал первую демонстрацию на Вацлавской площади в начале сентября как работу чешской, пропутински настроенной, оппозиции. Он указал, что лозунги демонстрантов и интерпретация ими международных событий "свидетельствуют о пророссийском настрое. Это не соответствует интересам Чехии и наших граждан".

Выступления некоторых демонстрантов во время протестов подтверждают эту оценку. "Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиалы может быть проукраинским и пробрюссельским, но никак не чешским, - сказала Зузана Майерова-Заградникова, лидер право-экстремистской партии "Триколор". - Правительство должно отменить антироссийские санкции, которые наносят ущерб чешским бизнесменам, и остановить поставки оружия в Украину. Это не наша война".

Партия "Триколор" до прошлого года была представлена ​​в парламенте, и активно выступала за выход Чехии из Евросоюза.

Однако многие обозреватели и политологи не согласились с оценкой демонстрантов премьер-министром: "Состав участников был смешанным. Это, конечно, не тот случай, как предполагает вводящая в заблуждение интерпретация Фиалы, что там были только пророссийские экстремисты, - считает политолог Петр Юст. - Среди участников демонстрации были и люди, которые боятся того, что они не справятся с ростом цен на энергоносители в будущем".

Схожего мнения придерживается и политолог Петра Млейнкова. По ее словам, протесты были вызваны не столько пророссийскими настроениями в чешском обществе, сколько страхом перед последствиями энергетического кризиса. "В обществе царит сильный страх, и организаторы протестов этим воспользовались", - сказала Млейнкова в интервью DW.

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