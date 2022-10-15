ФОТО: в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими, которые входят в состав совместной региональной группировки войск. Об этом со ссылкой на Минобороны республики сообщает Новая газета. Европа.

"Мы прибыли на беларусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданная, очень теплая, очень приятно. Мы приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому беларусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Настроение у всех боевое", — рассказал Виктор Смеян, заместитель руководителя российской роты, прибывшей в Беларусь, на видео, которое министерство прикрепило к посту.

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Накануне в Беларуси ввели режим контртеррористической операции, заявил глава МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия". Позже информагентство "БелТА" со ссылкой на КГБ Беларуси сообщило, что в стране не вводился режим КТО и назвали эту информацию недостоверной. Еще позже президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима контртеррористической операции.

10 октября президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко также заявил, что Украина якобы планирует нанесение ударов по Беларуси и процесс открытия второго фронта на белорусской границе уже пошел. На следующий день председатель КГБ Беларуси Иван Тертель обвинил Украину и страны Запада в подготовке терактов на территории страны.

По его словам, иностранные спецслужбы "подготовили от 100 до 300 боевиков" в Украине для того, чтобы осуществить "вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции".

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