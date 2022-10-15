В Беларуси военных РФ ждут в ближайшие дни

Александр Лукашенко заявил, что совместная региональная группировка войск России и Беларуси будет состоять в основном из белорусов и насчитывать более 70 000 человек. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает Интерфакс.

"Нашу армию вы знаете — около 70 тысяч человек. Это основа. Ну, я думаю, что 10-15 тысяч от России требовать сейчас не надо. Потому что хватает там проблем других. Вы знаете, каких. Поэтому вот сейчас будем исходить из этого. Мы готовим ребят", — заявил Лукашенко.

Тем временем, в Министерстве обороны Беларуси заявили, что российские войска совместной группировки в ближайшие дни прибудут в Беларусь.

"В настоящее время решение о создании региональной группировки войск реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для снижения военной активности в приграничных с нами районах.

Буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей региональной группировки войск", — сказал представитель Минобороны Беларуси.

Он добавил, что с ними будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на "повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства".

При этом не уточняется, сколько именно российских военных прибудут.

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