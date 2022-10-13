США подтвердили свое обязательство защищать "каждый дюйм" территории НАТО

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на саммите альянса в Брюсселе, в преддверии переговоров группы ядерного планирования НАТО, которые прошли сегодня за закрытыми дверями.

США вновь подтвердили свое обязательство защищать "каждый дюйм" территории НАТО, "если и когда до этого дойдет". Слова Остина цитирует агентство Reuters.

Угрозу применения ядерного оружия в ходе войны с Украиной неоднократно озвучивали Владимир Путин и некоторые другие высшие лица российского государства.

Президент России за время своего пребывания у власти регулярно выступал с угрозами применения ядерного оружия, а после начала вторжения в Украину стал делать это еще чаще. По его словам, Россия готова использовать "все имеющиеся средства" "при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа".

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