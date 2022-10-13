Более тысячи международных компаний отказались уходить с российского рынка

Наибольшее количество компаний, остающихся в России, принадлежат США, Германии и Великобритании.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину на территории страны-агрессора продолжают работать 1169 международных компаний, несмотря на то, что многие компании все же ушли из России.

Об этом говорится в дайджесте Киевской школы экономики (KSE).

38,4% компаний уже заявили о выходе с рынка, 40,2% остаются на российском рынке, 17,1% выжидают и только 4,3% полностью вышли.

Сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России 1612 иностранных компаний. Сократили текущие сделки и приостановили новые инвестиции 497 брендов. Свернули российские операции — 1115 компаний, а совершили выход из РФ только 126.

Бренды, уже полностью вышедшие из РФ, имели не менее 267 тыс. персонала, $29,3 млрд годового дохода, $12,2 млрд капитала и $28,7 млрд активов.

В компаниях, объявивших о полном выходе, работало 132 тыс. человек. У них было $33,3 млрд годового дохода, $17,8 млрд капитала и $19,7 млрд активов.

Компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 216 тыс. сотрудников, годовой доход в размере $57,5 млрд., $30,0 млрд. капитала и $25,0 млрд. активов.

Наибольшее количество компаний, остающихся в России, принадлежат США, Германии и Великобритании. Среди отраслей, в которые входит больше всего компаний, остающихся в России лидируют товары повседневного спроса, финансы и платежи и IT.

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