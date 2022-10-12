Умерла актриса Анджела Лэнсбери - звезда сериала "Она написала убийство"

Британско-американская актриса Анджела Лэнсбери, звезда телесериала "Она написала убийство", умерла в возрасте 96 лет. Как сообщила ее семья, Лэнсбери скончалась во сне, не дожив всего 5 дней до своего 97-го дня рождения.

Лэнсбери родилась в Лондоне в 1925 году, но позже переехала в Нью-Йорк, где посещала Школу драматического искусства Фейгина.

В 1942 году на одной из вечеринок ее заметил голливудский продюсер и предложил ей роль горничной в фильме 1944 года "Газовый свет" (англ. Gaslight).

Лэнсбери пользовалась успехом как в Голливуде, так и на Бродвее, ее карьера в театре, кино и на телевидении продолжалась более 8 десятилетий, она была одной из последних звезд золотого века Голливуда, доживших до наших дней.

От "Газового света" до "Она написала убийство": Анджеле Лэнсбери - 95

Она трижды номинировалась на "Оскара" и в Британии получила за свои заслуги звание дамы-командора ордена Британской империи.

Но наибольшую известность Анджела Лэнсбери приобрела как звезда телесериала "Она написала убийство". В нем она сыграла писательницу Джессику Флетчер, которая пишет детективы и помогает полиции находить убийц.

Сериал выходил на американском телеканале Си-би-эс 12 лет, с 1984 по 1996 год (в общей сложности было снято 9 сезонов), и его до сих пор показывают по всему миру, в том числе в России.

Кстати, в свое время именно благодаря этому сериалу Лэнсбери стала одной из богатейших женщин США - ее состояние на тот момент оценивалось в 100 млн долларов.

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