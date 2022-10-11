Зеленский предложил разместить на границе Украины и Беларуси международных наблюдателей

Он подчеркивает, что Россия пытается прямо втянуть Беларусь в войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации.

Об этом он сказал в своем выступлении на видеоконференции лидеров "Группы семи" и Украины.

Зеленский отметил, что мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он есть со всеми соседями.

"Я хочу обратить внимание на одну страну. Территория Беларуси уже применяется для ударов по Украине. И сейчас видим большую угрозу. Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране. Косвенно она втянула их. А стремится втянуть напрямую", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Украина не планировала и не планирует военных мер против Беларуси. Украину, добавил он, интересует только восстановление своей территориальной целостности.

"Но чтоб полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, чтобы снять даже предположения относительно любой угрозы якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Формат может быть проработан нашими дипломатами. Я прошу вас на уровне "Группы семи" поддержать эту нашу инициативу", - сказал Зеленский.

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