На жительницу Петербурга завели дело за записку на могиле родителей Путина

Против 60-летней петербурженки Ирины Цыбаневой возбудили уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей президента России Владимира Путина.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело в отношении Цыбаневой возбуждено по статье о надругательстве над местами захоронения по мотивам политической и идеологической ненависти (п. б ч. 2 ст. 244 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

По версии следствия, 6 октября Цыбанева "имея умысел, направленный на осквернение места захоронения, по мотивам политической, идеологической ненависти, совершила циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам, а именно оставила записку с оскорбительной надписью в адрес президента РФ, таким образом осквернив место захоронения", сообщает пресс-служба.

Мера пресечения Цыбаневой еще не избрана - Приморский районный суд Петербурга продлил срок ее задержания на 72 часа для сбора документов представителями защиты.

Как рассказал "Медиазоне" (внесена в реестр СМИ-"иноагентов") сын Цыбаневой Максим, что было в записке, оставленной на кладбище, ему неизвестно, но мать сказала ему, что "там [было] пожелание сдохнуть".

По его словам, мать ходила на кладбище в прошлый четверг, а сотрудник полиции пришел к ней домой утром в понедельник, 10 октября.

"Она долго не открывала, но в итоге он пообещал вскрыть дверь, и она открыла. Ее увезли вчера в 15:00 в 35-й отдел [полиции]. Там что-то долго мурыжили. В итоге к ночи она позвонила и сказала, что будет обыск. Мы сразу поехали к ней домой, но ее там не было. И следов обыска мы не заметили", - рассказал Цыбанев.

Могилы родителей Путина - Владимира Спиридоновича Путина и Марии Ивановны Путиной (Шеломовой) - находятся на Серафимовском кладбище в Петербурге. Они умерли в 1999 и 1998 годах соответственно.

В конце сентября сообщалось, что неизвестные оставили на месте захоронения послание в виде замечения, записанного в школьный дневник. "Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте и угрожает взорвать всю школу. Примите меры", - говорилось в нем.

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