Лондон: у России заканчивается оружие для продолжения войны

В результате множества ошибок Путина армия РФ истощена, считают киберразведчики Великобритании. Последствия развязанной войны начинают напрямую касаться все большего числа россиян.

Россия, по мнению главы разведслужбы Великобритании, практически исчерпала запасы оружия для ведения войны с Украиной. Об этом глава британской спецслужбы GCHQ, занимающейся радиоэлектронной разведкой, Джереми Флеминг заявил в эфире радиостанции BBC во вторник, 11 октября.

"Мы знаем - и российские командиры на местах знают, - что их техника и боеприпасы на исходе", - сказал Флеминг. Кроме того, о безвыходной ситуации в армии РФ свидетельствует мобилизация заключенных и неопытных людей на войну, считает глава киберразведки. По его словам, президент России Владимир Путин совершает множество стратегических ошибок и просчетов, поскольку не встречает возражений своего командования. Последствия развязанной Путиным войны становятся очевидными и для россиян, отметил Флеминг: они бегут от призыва, понимая, что больше не смогут путешествовать, и теряют доступ к современным технологиям.

В Лондоне надеются вовремя заметить, что Россия всерьез готова применить ядерное оружие. "Я надеюсь, мы увидим какие-то признаки, если они (российские власти. - Ред.) решатся на это пойти. Но будем предельно ясны, если рассматривают такой вариант, это будет катастрофа в том смысле, о котором говорили многие люди", - предупреждает Флеминг.

Служба национальной безопасности Украины считает ядерный удар маловероятным, но готовится к любому развитию событий.

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