Швеция не даст РФ результаты проверки по "Северным потокам"

Результаты шведского расследования причин повреждений труб "Северных потоков" конфиденциальны, но каждая страна вправе вести собственное расследование, заявила премьер королевства Магдалена Андерссон.

Швеция отказывается предоставить России результаты своего расследования причин повреждений труб газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", случившихся в исключительной экономической зоне королевства. Как заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, выступая перед журналистами в понедельник, 10 октября, расследования в Швеции являются "конфиденциальными", и это применимо и к данному случаю.

Каждая страна вправе провести собственное расследование, добавила политик, указав, что оцепление вокруг места происшествия было снято. Россия уже неоднократно заявляла о желании подключиться к расследованию Дании и Швеции по "Северным потокам".

Расследование Германии по "Северным потокам"

Между тем в Германии с 10 октября расследованием по этому делу занялась Федеральная прокуратура. По словам спикера ведомства, "имеются достаточные фактические данные о том, что оба газопровода были намеренно повреждены с помощью по меньшей мере двух взрывов". В Федеральной прокуратуре подчеркнули, что речь идет о серьезнейшей атаке на энергетическую инфраструктуру, ставящей под угрозу безопасность страны.

Со своей стороны, министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) заверил, что власти ФРГ вместе с европейскими партнерами выяснят, кто несет ответственность за этот саботаж. "Мы не позволим запугать нас атакой на газопроводы "Северный поток", — сказал он журналистам.

Повреждения труб "Северных потоков"

Повреждения труб "Северного потока" и "Северного потока — 2" были обнаружены в ночь на 26 сентября в исключительных экономических зонах Дании и Швеции вблизи датского острова Борнхольм. Ранее сейсмологи двух скандинавских стран зафиксировали в этом районе подводные взрывы.

Утечки газа, начавшиеся в результате повреждений газопроводов, прекратились в первых числах октября. 9 октября расследование причин инцидента начала Германия: в этот день к острову Борнхольм отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами, которые должны задокументировать повреждения труб.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!