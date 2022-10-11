В 2021 году премию разделили трое американских ученых, которые придумали, как делать научно обоснованные выводы из казалось бы ненаучных экспериментов.

Нобелевский комитет посчитал, что это открытие помогло человечеству приблизиться к пониманию сложных процессов в обществе и поиску кратчайшего пути к всеобщей гармонии и достатку.

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Вручение Нобеля за достижения в области экономики завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.

Эта премия изначально не была прописана в завещании Альфреда Нобеля. Ее начали вручать в 1969 году по инициативе Банка Швеции.

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