Концерн Deutsche Bahn сообщил об акте саботажа на севере ФРГ

Акт саботажа, связанный с повреждением кабеля, привел к нарушению работы системы, обеспечивающей коммуникацию между центрами управления движением поездов, и поездами.

Повреждение железнодорожной инфраструктуры, из-за которого утром в субботу, 8 октября, на три часа было прекращено движение поездов на севере Германии, - результат саботажа, заявили представители немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

"Из-за саботажа с кабелями, которые необходимы для обеспечения движения поездов, Deutsche Bahn была вынуждена сегодня в первой половине дня почти на три часа прекратить движение поездов на севере Германии", - цитирует заявление компании агентство dpa.

Между тем на сайте Deutsche Bahn отмечается, что в данный момент движение поездов дальнего следования в пострадавших регионах возобновилось, однако из-за последствий инцидента поезда до сих пор приходят с опозданием и многие из них перегружены пассажирами.

Полиция ведет расследование

Полиция начала расследование инцидента. Ранее сообщалось, что проблемы с движением поездов на севере Германии связаны с нарушениями в работе коммуникационной системы GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail).

Как пояснили в Deutsche Bahn, эта система используется для коммуникации между центрами управления, которые контролируют движение составов, и поездами и поэтому необходима для обеспечения их бесперебойного движения.

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