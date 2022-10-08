Бербок призвала Генассамблею ООН осудить аннексию в Украине

Генассамблея должны показать РФ, что аннексированные ею регионы по-прежнему принадлежат Украине, сказала глава МИД ФРГ. Суверенитет страны не может ставиться под сомнение, подчеркнула Анналена Бербок.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Генеральную Ассамблею ООН осудить объявленную Россией аннексию ряда областей Украины. На запланированном голосовании в ООН по "незаконной аннексии" важен каждый отдельный голос, заявила она в пятницу, 7 октября, в Берлине на совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

По словам Бербок, запланированная резолюция должна дать ясно понять России, что эти регионы по-прежнему принадлежат Украине. Этот документ также должен подчеркнуть, что никто не имеет права ставить под сомнение суверенитет какого-либо государства, тем более путем насилия, указала она.

Генеральная Ассамблея ООН 10 октября рассмотрит на внеочередном заседании указ президента России Владимира Путина об аннексии четырех областей на востоке и юге Украины - самопровозглашенных "республик" "ДНР" и "ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. На голосование Генассамблеи, участниками которой являются все 193 страны ООН, будет вынесен соответствующий проект резолюции.

Противоправная аннексия

Многие государства по всему миру считают нарушением международного права решение России о "присоединении" четырех украинских регионов. В то же время глава МИД Пакистана Зардари оставил открытым вопрос о том, как его страна будет голосовать на Генассамблее. Он сказал, что этот вопрос еще должен быть согласован партнерами по правящей коалиции в Пакистане.

Внеочередное заседание Генассамблеи ООН проводится по инициативе Украины и Албании. Неделю тому назад Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию с осуждением российской аннексии четырех украинских областей из-за российского вето. РФ стала единственным из 15 членов Совбеза, проголосовавшим против этого документа. Десять членов Совета поддержали резолюцию, еще четыре - Китай, Индия, Бразилия и Габон - воздержались.

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