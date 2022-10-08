Байден опасается конца света

На фоне угроз применения Россией ядерного оружия президент США Джо Байден предупредил об опасности конца света. По его словам, риск ядерного апокалипсиса сейчас на самом высоком уровне со времен Карибского кризиса 1962 года.

"Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если все будет продолжаться в том же духе. Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса", - сказал он.

По мнению Байдена, Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают".

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