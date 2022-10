Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали правозащитники из России, Беларуси и Украины: российское правозащитное общество "Мемориал", украинская общественная организация "Центр Гражданских Свобод" и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий. О своем решении Нобелевский комитет сообщил в пятницу, 7 октября.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU