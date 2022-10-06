Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно, известная своими автобиографическими книгами. Она считалась одной из фавориток премии на протяжении многих лет.

В формулировке Академии говорится, что Анни Эрно получила награду за "мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает происхождение, отчуждение и коллективные ограничения личных воспоминаний".

Одна из самых известных книг Эрно "Событие" рассказывает о том, как писательница пережила аборт в 1963 году, когда прерывание беременности во Франции было нелегальным.

В списке фаворитов букмекеров в этом году поменялось немногое, помимо Эрно, в него попали французские писатели Мишель Уэльбек и Мариз Конде, японец Харуки Мураками, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.

В этом году заметно больше внимания было уделено еще двум многолетним предполагаемым номинантам - британскому писателю индийского происхождения Салману Рушди, на которого недавно было совершено нападение, и российской писательнице Людмиле Улицкой, выступающей против войны в Украине. Еще один писатель, чья кандидатура была неразрывно связана с войной, - украинец Сергей Жадан. О выдвижении поэта, писателя и активиста Жадана было объявлено в марте этого года. Инициатором номинации стала Польская академия наук, заявившая: "Свободная Украина во многом говорит и думает словами Жадана, внимательно прислушивается к нему".

"Мы концентрируемся на литературе и литературных качествах", а не на текущих делах, в очередной раз заявили представители Шведской академии после объявления лауреата. Однако книги Эрно легко встроить в политический контекст с учетом недавней отмены национального права на аборт в США.

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