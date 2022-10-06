Британия в кризисе. Как новому правительству Лиз Трасс удалось сломать систему за неделю

Еще неделю назад Британия считалась развитой экономикой, фунт — солидной валютой, а у нового правительства Лиз Трасс был свежий двухлетний мандат на управление страной. Прошла неделя — и Британия оказалась в политическом и финансовом кризисе. Лиз Трасс попыталась свалить все на Путина, но не получилось.

На нее ополчились все: избиратели, рынки, экономисты, международные финансовые организации, союзники в США и Европе, ее собственная партия и даже министры ее правительства, собранного меньше месяца назад.

Всему виной план радикальных экономических реформ и колоссальных дополнительных бюджетных расходов на четверть триллиона фунтов, не подкрепленных ни новыми доходами, ни мандатом от избирателей, ни даже независимой оценкой его реалистичности.

Смелый план был представлен неделю назад. Он тут же обрушил до невиданных глубин сначала рынок госдолга и курс фунта, а потом и рейтинги правящей Консервативной партии. Пенсионная система оказалась на грани краха, и центробанку пришлось включить на полную мощность печатный станок, чтобы предотвратить системный кризис, выручить правительство и спасти пенсионные фонды.

В одночасье многие британцы оказались перед угрозой потерять жилье и работу, лишиться части пенсии и доступа к бесплатному здравоохранению. А финансисты всего мира кинулись избавляться от некогда высококлассных британских активов, и их цены упали на уровень проблемных стран вроде Греции и Италии.

Вмешательство Банка Англии немного успокоило рынки, однако оно временно, а кризис никуда не делся. Трасс и ее министр финансов Квази Квартенг стоят на своем, несмотря на шквал претензий и мрачных прогнозов. Они настаивают на том, что их реформы позволят британской экономике ускориться, и в итоге выиграют все.

"Мы не свернем с пути", — сказала Трасс в среду на съезде Консервативной партии.

"Я готова к трудным решениям, можете положиться на меня. Статус-кво — больше не вариант", — добавила она, чем расстроила тех, кто уверен, что деньги на снижение налогов ее правительство собирается найти за счет очередного урезания социальных расходов.

Секвестр бюджета грозит дальнейшим расширением пропасти между богатыми и бедными и падением стандартов в больницах, школах и в бюджетной сфере в целом.

Трасс называет свой план стратегией роста. Снижение налогов и дерегулирование, по задумке ее соратников, повысит привлекательность инвестиций в британскую экономику. Она вырастет, казна наполнится — и все заживут лучше.

Однако экономисты не верят в чудо.

Они в один голос предрекают провал плана Трасс-Квартенга, пророчат стремительное падение уровня жизни населению Британии и долгие годы застоя второй после Германии крупнейшей экономике Европы, ядерной державе, члену "Большой семерки" и Совбеза ООН.

Как так получилось, можно ли что-то сделать и стоит ли ждать отставки Лиз Трасс?

Много денег из ничего



Трасс пришла к власти волею правящей партии, а не народа, поскольку прежний премьер Борис Джонсон заврался до отставки, и тори сменили лидера. Поначалу Трасс обещала однопартийцам снизить налоги, урезать социальные расходы и дерегулировать экономику. Однако реалии энергетического кризиса заставили ее пересмотреть прежний лозунг "никаких подачек" и согласиться выписать населению дотацию на свет и тепло, которая обойдется казне в 150 млрд фунтов в ближайшие два года.

Несмотря на такой гигантский всплеск расходов, Трасс не отказалась от прежних затратных идей и предложила радикально снизить налоги — на 45 млрд фунтов в год.

Больше других от ее плана выигрывали самые богатые, что возмутило оппозицию и избирателей. Но рынки и инвесторы расстроились совсем по другому поводу.

В бюджете появились новые расходы: минус 150 млрд на дотацию за два года и минус 45 млрд в год на снижение налогов. Однако никаких новых способов собрать дополнительные доходы министр финансов Квартенг не предъявил. Он пообещал это сделать в конце ноября.

А пока что лишь сообщил, что в основном все будет профинансировано в долг, для чего придется занять дополнительно 160 млрд фунтов за пять лет. При этом спецналог на сверхприбыль энергетических компаний, заработавших на рекордных ценах на свет и тепло, Трасс с Квартенгом собирать отказываются, несмотря на призывы оппозиции и общеевропейскую практику.

Планы правительства активно занимать в условиях растущих ставок и отказываться от доходов в расчете на ускорение экономического роста за счет снижения налогов и дерегулирования вызывают у экономистов и финансистов сомнения в будущем британской экономики.

Сомнения эти мог бы развеять независимый аудитор OBR. Он традиционно сопровождает любые бюджетные начинания правительства прогнозом их последствий. Однако на этот раз министр Квартенг запретил публикацию.

Подобное наступление на независимую экспертизу вызвало сомнения в реалистичности макроэкономических оценок, на которые опирается правительственный план. Более того, оно пошатнуло веру в систему сдержек и противовесов, которая добавляла уверенности в том, что британские власти проводят разумную экономическую политику, а избиратели и бизнес имеют доступ к независимой оценке ее возможных последствий.

Результат всех этих смелых начинаний не заставил себя долго ждать. Разразился кризис.

Рынок госдолга пережил историческое падение, что заставило центробанк вмешаться и напечатать 65 млрд фунтов для скупки вдруг ставших никому не нужных гособлигаций. Фунт обрушился почти до паритета с долларом, тогда как за неделю до этого стоил $1,14, прошлой зимой — $1,35, а до референдума о выходе из ЕС в 2016 году — $1,50.

Никто не поверил, что Трасс и Квартенг нашли и держат в секрете простое решение сложных проблем, до которого до них просто никто не додумался. Вместо Нобеля по экономике тандем получил ушат критики библейского масштаба.

"Хуже Трампа и Джонсона"



Бывший министр финансов США Ларри Саммерс сравнил Британию со странами вроде Аргентины или Турции, где изобретательная экономическая политика властей то и дело провоцирует глубокие кризисы.

"Великобритания ведет себя, как развивающийся рынок, который стремится стать недоразвитым", — сказал он.

Резкие движения Трасс напомнили некоторым стиль бывшего американского президента Дональда Трампа, который представлял себя возмутителем элитного "болота" и решительно ломал традиции, нормы и институты.

В отличие от Америки, в Британии не президентская система, а парламентская. Три года назад на выборах большинство получила партия тори, но тогда во главе стоял Борис Джонсон. В предвыборной программе ничего не было про решительные реформы, которые собралась проводить Трасс. Сейчас ей на это указывают даже однопартийцы.

Либертарианский разворот Трасс и реакция рынков на него произвели впечатление не только дома, но и на весь западный мир. Озабоченность начали высказывать даже те, кто обычно никогда не критикует политику развитых стран, поскольку там достаточно правил, сдержек и противовесов, чтобы предотвратить или исправить откровенные глупости.

Однако мир стоит на пороге экономического кризиса из-за ковида, повышения ставок, укрепления доллара, роста цен на энергоресурсы, инфляции и войны России против Украины. Ему ни к чему рукотворный кризис, да еще в мировом финансовом центре.

Поэтому ситуацию в Британии сдержанно, но с тревогой прокомментировали Международный валютный фонд, клуб богатых стран ОЭСР и главные союзники по обе стороны Атлантики.

"Это уже серьезно. Еврокомиссия обеспокоена. МВФ обеспокоен. Белый дом обеспокоен, — отмечает один из главных британских экспертов по европейским делам Мидж Рахман из Eurasia Group. — Европейцы очень переживают, что британские бюджетные проблемы представляют риск для финансовой стабильности в еврозоне".

Он передал слова анонимного отставного чиновника одной из стран "Большой семерки": "Он сказал мне по поводу всего этого британского бардака буквально следующее: "Никогда такого не видел на развитом рынке. Хуже, чем Трамп"".

Даже традиционно сдержанные комментаторы теряют терпение.

"Единственный тип лидера для Британии опаснее предыдущего сумасбродного (Джонсона) — это нынешний фанатичный. Доминирующая характеристика фанатика — убежденность в том, что реальность должна подстраиваться под их желания, а не наоборот", — написал один из ведущих мировых финансовых журналистов Мартин Вульф в главной деловой газете Запада Financial Times.

"Это плохие и опасные люди. Они не в себе, они должны уйти", — провозгласил Вульф.

"При чем здесь Путин?"



Трасс и сторонники говорят в ответ, что их не так поняли, недослушали, вырвали из контекста. Что проблема не в плане, а в том, как его подают пресса и оппозиция.

Это правда: освещение плана и последовавшего за ним краха на рынках было однобоким, поскольку и Трасс, и Квартенг исчезли из эфира и на публике не появлялись. Когда прятаться стало уже неприлично, премьер решилась разъяснить свою позицию, но не центральным СМИ. Целое утро она отвечала на вопросы в прямых эфирах сразу нескольких региональных радиостанций Би-би-си.

Не получилось. Несколько раз в ответ на жесткие вопросы вместо ответа в эфире повисали тягостные паузы, после чего Трасс спасалась заготовленными фразами о неизбежности перемен. Вот лишь один из диалогов.

"У вас Банк Англии вмешивается, чтобы исправить бардак, созданный вашим правительством. Где это видано?" — спрашивает Трасс ведущий местной станции Би-би-си в Бристоле.

После заметной паузы Трасс отвечает: "В мире очень и очень тяжелая экономическая ситуация, потому что Владимир Путин начал войну в Украине, и все страны мира…"

Тут ведущий прерывает премьер-министра: "Ну это же не Путин, Путин-то здесь при чем? Ваш министр финансов спустил всех собак, и кажется они утащили за собой экономику".

Трасс попыталась вернуть Путина на арену: "Путин и война в Украине имеют к этому непосредственное отношение".

"То есть вчерашний аврал в Банке Англии — это все вина Владимира Путина, так получается?" — съязвил в ответ ведущий. В этом интервью Трасс больше не упоминала имя российского президента.

Конец карьеры или партии?



Когда Трасс меньше месяца назад стала премьером, она сказала Би-би-си, что готова быть непопулярной. У нее получилось.

Рейтинг Трасс в первые дни октября рухнул до минус 59 — это не только глубже дна карьеры Бориса Джонсона (минус 53 в июле перед отставкой), но даже хуже самого плохого рейтинга предельно непопулярного предыдущего лидера оппозиции Джереми Корбина (минус 55).

Согласно опросу компании YouGov, проведенному 1-2 октября, только 14% британцев благоприятно отзывались о Трасс, а 73% придерживались противоположного мнения. На графике траектория ее рейтинга напоминает безнадежное пике.

Сможет ли она выйти из него?

Судьба Трасс в руках фракции ее партии в парламенте. Только они могут отстранить премьера, не желающего уходить самостоятельно. Подтолкнуть их к этому может не только и не столько несогласие с политикой премьера, сколько перспективы проиграть с ней следующие выборы через два года.

После объявления об экономических реформах вслед за курсом фунта обрушился и рейтинг консерваторов. Впервые с конца прошлого века главная оппозиционная партия лейбористов оторвалась от тори на 33 процентных пункта. Когда прошел первый шок, разница сократилась до 25, но это все равно практически гарантирует тори поражение на следующих выборах, согласно оценкам сэра Джона Кертиса, британского гуру электоральных прогнозов.

Съезд тори на этой неделе не обошелся без разногласий, но прямых нападок на Трасс и тем более требований об отставке не звучало. Но даже если партии не хочется менять лидера всего через месяц после назначения и устраивать очередное внутрипартийное соревнование на несколько месяцев, когда страна в кризисе, это не гарантирует поддержку плану Трасс.

А без голосов своей фракции Трасс не сможет реализовать и половину задуманного, поскольку для этого нужно менять законы, а это — прерогатива парламента, а не премьера.

"Чтобы восстановить доверие, правительству придется сделать политически токсичный выбор между плохим и ужасным", — предупреждают экономисты из Института Тони Блэра (TBI) и Oxford Economics.

Они оценили последствия предложенного Трасс бюджетного плана и выпустили прогноз под названием "Одна боль, пользы — ноль". Экономисты подсчитали, что обещанного Трасс и Квартенгом роста экономики на 2,5% ждать не стоит, в лучшем случае она прибавит 0,4%.

Поэтому, чтобы не разорить страну, Трасс придется выбирать. Либо совершать политическое самоубийство и отказываться от только что с помпой объявленных реформ. Либо резать социальные расходы и готовиться к политической смерти от рук разгневанных избирателей.

Она не заставит себя долго ждать. Реальные доходы населения Британии не растут с прошлого кризиса более чем десятилетней давности. И не собираются расти: по прогнозу Банка Англии, гражданам светит крупнейшее падение уровня жизни за всю 60-летнюю историю таких расчетов.

Все потому, что в стране низкая производительность труда, самая быстрая инфляция и самый медленный рост среди конкурентов. Объем британской экономики по-прежнему на 0,2% ниже, чем был до ковида, тогда как в еврозоне — на 1,8% выше, а США и вовсе восстановились еще прошлой зимой.

Трасс признала эти проблемы и принялась лечить "больного человека Европы". Лечение пришлось не по вкусу. В среду Трасс сказала, что это полезно, и она продолжит. Слово за пациентом.

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